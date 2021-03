Gmundner Pensi schließt seine Pforten

Paukenschlag in der Traunseestadt: Wie die Ordensgemeinschaften Österreich gestern bekanntgaben, wird das traditionsreiche Gymnasium Gmunden Ort der Kreuzschwestern, landläufig auch als „Pensi“ bekannt, mit Ende des Schuljahres 2024/2025 geschlossen. Jene Schüler, die noch im kommenden Herbst mit der Ober- oder Unterstufe beginnen, können diese noch vollwertig abschließen. Kindergarten, Volksschule und Hort sollen am Standort bestehen bleiben und auf die Zukunft hin weiter ausgebaut werden, heißt es vonseiten der Ordensgemeinschaften.

Das Pensi kämpft bereits seit längerer Zeit mit schwindenden Schülerzahlen: Während im Schuljahr 2004/05 noch 467 Kinder und Jugendliche das Gymnasium besucht haben, sind es im kommenden Schuljahr 2021/22 nur noch 232. Mit gerade einmal 16 Neuanmeldungen für das neue Schuljahr sei ein Tiefststand erreicht. „Verschiedene engagierte Überlegungen zu einer Schulentwicklung mit starken Schwerpunktsetzungen haben in den letzten 15 Jahren leider nicht die notwendigen Früchte in Form von steigenden Anmeldezahlen getragen“, sagt Christoph Burgstaller, Geschäftsführer des Schulvereins. „Durch die geringere Schülerzahl kann das Gymnasium nicht mehr wirtschaftlich geführt werden. Dem Mitbewerb der zwei weiteren öffentlichen Gymnasien am Standort Gmunden mit einem relativ kleinen Einzugsgebiet war angesichts der demographischen Entwicklung letztlich nicht standzuhalten. Die beiden verbleibenden Gymnasien können den Bedarf an Plätzen weitgehend abdecken.“

„Schrittweise Veränderung“

Der Standort der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen werde weiterentwickelt, betont Burgstaller. „Zukünftig ist geplant, dem wachsenden Kleinkinderbetreuungsbedarf zu entsprechen und das Angebot zu erweitern. Das bringt eine schrittweise Veränderung am Pensi-Areal mit sich.“

Generationen von Eltern haben der Schule der Kreuzschwestern seit dem Beginn im Jahr 1892 das Vertrauen für die Bildung ihrer Kinder gegeben. Die Vorsitzende des Schulvereins der Kreuzschwestern, Sr. Maria Dolores Scherrer: „Die Schließung schmerzt uns, und wir werden uns um ein gutes Auslaufen kümmern. Vonseiten der Schulleitung und der Geschäftsführung wird alles unternommen, für unsere Schüler und Schülerinnen einen vollwertigen Bildungsabschluss in Form der Matura bzw. eines Abschlusses der Unterstufe zu ermöglichen.“ Wer im kommenden Herbst mit der 5. Klasse beginne, werde in vier Jahren noch maturieren können.

Eine der bekanntesten Absolventinnen des Pensi ist übrigens die aus Altaussee stammende Autorin Barbara Frischmuth (79), die ihre subjektiven Wirklichkeitsdarstellungen 1968 in ihrem Debütwerk „Die Klosterschule“ veröffentlichte. Erst seit 1999 sind in der Ausbildungsstätte auch Burschen zugelassen. Aktuell sind 35 Lehrerinnen und Lehrer an der Schule auf der Internet-Website des Pensi aufgelistet. (gs)