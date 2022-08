Gmundner Orthopäde spendete mit anderen Fachhändlern für die Ukraine

Nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der Einkaufsverbund GMS zu einer europaweiten Spendenaktion aufgerufen. Das Team von Orthopädie Hauser in Gmunden und Bad Ischl war sich sofort einig: "Wir möchten ebenfalls helfen!"

Innerhalb weniger Stunden wurde aus dem Spendenaufruf eine konkrete Hilfsaktion gemeinsam mit über hundert anderen GMS-Fachhändlern. Die Resonanz im Kundenkreis war überwältigend. Neben den zwei Euro, die jeder teilnehmende Händler bis zum Ende der Aktion für jedes verkaufte Paar Schuhe spendete, wurden die freiwilligen Beträge durch viele Kunden aufgestockt. Insgesamt hat das Unternehmen Orthopädie Hauser mit seinen Kunden und gemeinsam mit den anderen an der Aktion teilnehmenden Händlern eine in der Branche bislang beispiellose Summe von mehr als 56.000 Euro gespendet. Der Initiator GMS stockte den Betrag um weitere 10.000 Euro auf. Der größte Teil geht an die Aktion Deutschland hilft e. V., weitere Gelder wurden in Frankreich und Österreich an nationale Organisationen gespendet.

Geschäftsführer Swen Hauser: "Die Resonanz war überwältigend. Die Kunden zeigten sich begeistert von der Aktion und spendeten vielfach zusätzlich aus eigener Tasche." Die Idee, mit dem Schuhkauf gleichzeitig etwas Gutes zu tun, komme an, so Hauser. "Auch wir Händler freuen uns, da wir zwei Herzensangelegenheiten verknüpfen können: die Beratung der Kunden für den richtigen Schuh und die ukrainische Bevölkerung zu unterstützen."