Gmundner Musical gastiert in Deutschland

Der Gmundner Musical-Frühling ist nach elf ausverkauften Vorstellungen von „Die Weiße Frau“ eigentlich vorbei. Doch nicht für die Künstler rund um Markus Olzinger und Elisabeth Sikora: Ab 18. Juni wird die Gmundner Eigenproduktion zehn Mal im Stadttheater Fürth aufgeführt. „Wir hatten bisher gezögert unsere Produktionen auch an anderen Orten zu zeigen, da wir in Gmunden ja ein sehr stark überregionales Publikum haben“, sagt Intendant Markus Olzinger. „Die Anfrage aus Fürth konnten wir aber nicht abschlagen.“

Tatsächlich lockt der Musical-Frühling alljährlich internationales Publikum an den Traunsee. Einige Fans aus Deutschland, die heuer nach Gmunden kamen, haben sich nun bereits Karten in der fränkischen Großtstadt gesichert. „Einzelne davon sehen sich jede einzelne Vorstellung an und haben das Stück in dieser Inszenierung dann mehr als zehn Mal gesehen“, erklärt Olzinger.

Vom Erfolg der Gmundner Musical-Produktion dürfte auch die Region profitieren. Wenn sich das Musical-Team auf dem Weg nach Fürth macht, hat es auch Werbeprospekte des Traunseetourismus im Koffer, um dem deutschen Musical-Publikum Lust auf einen Urlaub im Salzkammergut zu machen..



Die Internationalisierung des Gmundner Musical-Frühlings geht indessen nächstes Jahr weiter. 2023 steht mit ‚Briefe von Ruth‘ eine Welturaufführung in Kooperation mit der New York Opera Society in NY/ Washington am Spielplan.