Gmundner Laser-Fahrzeug beschädigt: Stadtpolizei klärte Vandalenakt auf

Rasch geklärt war ein Vandalenakt am städtischen Geschwindigkeitsmess-Fahrzeug in Gmunden: Die Streife der Stadtpolizei wurde am Nationalfeiertag um 21.30 Uhr von einer Gemeindebediensteten verständigt, die kurz davor beobachtet hatte, dass sich eine dunkel gekleidete Gestalt bei dem in der Linzer Straße auf Höhe der Firma Wohnwagen Pusch abgestellten Laser-Fahrzeug zu schaffen machte. Die Streifenpolizisten fuhren sofort an den Ort des Geschehens und konnten kurz nach ihrem Eintreffen in der Dunkelheit eine Gestalt feststellen, die am Boden kniend im Bereich des Hinterreifens hantierte.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem auf frischer Tat ertappten Mann um einen 48-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, der bei den Reifen des Laser-Fahrzeugs die Luft ausgelassen und die Heckscheibe des Wagens mit schwarzem Lack besprüht hatte, wodurch das Tempomessgerät nicht mehr funktionierte. Der 48-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und einer Personskontrolle unterzogen. Bei einer Durchsuchung der Kleidung wurde die schwarze Lack-Spraydose vorgefunden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Da der Mann angab, selbst mit seinem Fahrzeug von seinem Wohnort in die unmittelbare Nähe des Tatortes gefahren zu sein, wurde er zu einem Alkotest aufgefordert. Dieser ergab 1,32 Promille und damit die Fahruntauglichkeit des Täters. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zur Sachbeschädigung am Fahrzeug zeigte sich der Verdächtige geständig. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels auf freiem Fuß angezeigt. Als Motiv für seine Tat gab er an, dass "die vielen Geschwindigkeitsmessungen eine Frechheit" seien. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at