Gmundner Kirche wird 1000 Jahre alt: Musikalische Wiederentdeckung zum Gottesdienst

Es ist schon ein besonderes Jubiläum, das in wenigen Tagen in Gmunden begangen wird: Die Errichtung der ersten ursprünglichen Spitalkirche im Gebäudekomplex des Gmundner Kammerhof Museums jährt sich heuer zum 1000. Mal. Nachdem ein Großbrand das beim Trauntor befindliche Gotteshaus 1335 zerstört hatte, wurde es 1340 neu errichtet, doch das Vorgängergebäude – das belegen Dokumente aus dem Diözesanarchiv – stammte aus dem Jahr 1023.

Nach kürzlich durchgeführten umfangreichen Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten ist die Bürgerspitalkirche St. Jakob nun bereit für die Jubiläumsfeierlichkeiten. Am Samstag, 10 Uhr, wird darin ein von Stadtpfarrer Gerald Geyrhofer zelebrierter Festgottesdienst stattfinden. Dabei bringt der Gmundner Kammerchor unter der Leitung von Peter Canaval eine musikalische Wiederentdeckung zur Aufführung: die „Missa St. Joannis Opus 1“ von Johann Evangelist Habert. Der 1833 im südböhmischen Oberplan geborene Komponist arbeitete ab 1860 als Stadtpfarrorganist, Chorleiter, Komponist und Lehrer in der Traunseestadt, in der er am 1. September 1896 verstarb.

Für die Teilnahme am Festgottesdienst ist eine Anmeldung unbedingt notwendig, da das kleine Gotteshaus Platz für höchstens 80 Personen bietet. Anmeldungen sind möglich an der Kasse des Kammerhof Museums oder per E-Mail an johannes.weidinger@ gmunden.ooe.gv.at. Am Sonntag, 9 Uhr, wird Haberts Komposition in der Gmundner Kapuzinerkirche erneut aufgeführt. Dafür ist keine Anmeldung erforderlich.

Zum Jubiläum der Bürgerspitalkirche erscheint auch eine Festschrift mit dem Titel „Das Gotteshaus am Ausfluss der Traun“, verfasst von der früheren Direktorin des Kammerhof Museums, Ingrid Spitzbart, und ihrem Nachfolger Johannes Weidinger. Das reich bebilderte Büchlein ist ein Streifzug durch 1000 Jahre Stadtgeschichte, angereichert mit etlichen historischen Details, die selbst Einheimische verblüffen dürften. Der 50-seitige Band ist am Tag des Festgottesdienstes vor der Kirche und danach an der Museumskasse erhältlich. (gs)

