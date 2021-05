Aufregung löste gestern ein Medienbericht aus, wonach Gmundner-Keramik-Eigentümer Markus Friesacher, Chef der MF-Gruppe in Anif bei Salzburg, angeblich darüber nachdenkt, die Manufaktur von Österreichs wohl berühmtestem Geschirr aus der Traunseestadt abzuziehen. Ob das Ganze wirklich so heiß gegessen wird wie aufgetischt, ist nicht ganz klar. Eine schriftliche Anfrage der Salzkammergut-Nachrichten an die MF-Gruppe blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.