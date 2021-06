Gmundner Impfstandort übersiedelt von Toscana in die Bezirkssporthalle

Nachdem das Toscana Congresszentrum in Gmunden als Corona-Impfstandort nicht mehr lange zur Verfügung stehen kann, konnte mittlerweile eine neue Impfstätte gefunden werden. Mit der von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellten Bezirkssporthalle (Volksbank-Arena) sei eine optimale Lösung gefunden worden, sagt Pressesprecher Wolfgang Kollersberger vom Bezirksbüro Gmunden des Roten Kreuzes: "So können neben einer optimalen Parkmöglichkeit hier auch bis zu sechs Impfkojen gleichzeitig betrieben werden."

Am organisatorischen Ablauf der Impfungen werde es keine Änderungen geben, so Kollersberger. Das Rote Kreuz im Bezirk Gmunden ist seit Beginn als Unterstützer an der Impfaktion des Landes Oberösterreich beteiligt. So hat die Rettungsorganisation den Aufbau sowie die Organisation der Corona-Impfungen am Standort Gmunden übertragen bekommen. Bis zu 21 Rotkreuz-Mitarbeiter und drei Ärzte stehen hier pro Impftermin im Einsatz.

"Die Aufgaben sind sehr unterschiedlich und reichen vom Einchecken, der Impfstoffaufbereitung, der Impfung bis zur Nachsorge und Terminvergabe des Zweitimpfungs-Termins", sagt Kollersberger.

Mit 29. Juni übersiedelt der Impfstandort in die Bezirkssporthalle Gmunden. Bestehende Zweitimpfungs-Termine bleiben aufrecht, lediglich die Örtlichkeit wird eine andere sein. Impfanmeldungen und Terminverschiebungen sind online nach wie vor unter www.ooe-impft.at möglich. Kollersberger: "Nur durch die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Ämtern, dem Roten Kreuz sowie der Ärzteschaft kann dieses Projekt der Corona-Impfung erfolgreich fortgeführt werden."