Gmundner Haushälfte um 4,7 Millionen Euro verkauft

Der Immobilienmarkt scheint auch in Zeiten der Coronakrise heftig zu florieren: Ein Gmundner konnte seine Haushälfte im vorderen Drittel der Traunsteinstraße (vom Klosterplatz aus gesehen) um satte 4,7 Millionen Euro verkaufen. Der in Gmunden stadtbekannte vormalige Besitzer sei gestern bereits mit einem Wagen mit neuem Kitzbüheler Kennzeichen gesehen worden, als er damit in der Gegend "Unterm Stoan" unterwegs gewesen sei.

Sei es Neid oder stille Anerkennung: Tatsache ist, dass die Internet-Plattform "willhaben.at" sowie ein Medium namens "IMMOunited" nichts anderes zu tun haben, als österreichweit Immobilienverkäufe zu publizieren, die außergewöhnlich erscheinen. Der Gmundner Immobilienverkauf ist jedenfalls rechtens verlaufen.