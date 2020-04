Gmundner Gemeinderat tagt wegen des Virus im Stadttheater

Erstmals seit Menschengedenken tagen die Gemeinderäte anlässlich einer normalen Sitzung im Stadttheater und nicht im Rathaussaal.

Anlass für den Ortswechsel ist das Coronavirus und seine Ansteckungsgefahr. Im großen Saal des Stadttheaters können die Mandatare größeren Abstand untereinander halten. Dazu hat man sich auf weitere Sicherheitsmaßnahmen geeinigt. Anstelle von 37 Mandataren werden nur 20 in die Sitzung geschickt – je nach Stärke der Fraktionen paritätisch aufgeteilt. Zudem werden sie Mundschutz tragen. Auch Desinfektionsmittel stehen bereit.

Wie es das Gesetz vorgibt, ist auch diese Sitzung öffentlich. "Wir werden jedoch darauf achten, dass auch das Publikum die Sicherheitsbestimmungen einhält", kündigt Krapf an.

Kritik von der SPÖ

Während die anderen Fraktionen die Sitzung befürworten, bezeichnet sie SPÖ-Fraktionsvorsitzender Helmut Hochegger als "unverantwortlich". In anderen Gemeinden – beispielsweise Vöcklabruck – würden Ortsparlamente derzeit eine längere Pause einlegen. Doch Bürgermeister Krapf rechtfertigt den Termin am Donnerstag. "Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, Themen mit erhöhtem Diskussionsbedarf möglichst aufzuschieben", sagt er. "Aber das demokratische Leben in unserer Stadt muss weitergehen." (ebra)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.