Gmundner "Energizer" geht es besser

Aufatmen bei den Gmundner Basket Swans: Nachdem sich US-Legionär Stephon Jelks (24) beim Viertelfinal-Heimsieg gegen Graz (89:81) in der Schlussminute bei einer unglücklichen Aktion ohne Fremdeinwirkung am linken Knie wehgetan hatte, befürchtete man zunächst eine schwerere Verletzung.

Wie die gestrigen ärztlichen Untersuchungen ergaben, handelt es sich jedoch "nur" um eine Kapselblessur, also um ungleich Harmloseres, als es ein Bänderriss gewesen wäre. Jelks fällt zwar möglicherweise am Sonntag für das zweite Spiel der Best-of-5-Viertelfinalserie in Graz aus, doch beim dritten Match – am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr in der Gmundner Volksbank-Arena – sollte der Rebound-König und Motivationskünstler aus den USA bereits wieder auf dem Parkett stehen.

Swans-Finanzchef Harald Stelzer: "Stephon ist ungeheuer wichtig für unser Team – auf dem Spielfeld, aber auch in der Kabine, überall und in allen Phasen. Er reißt die anderen mit seiner Energie mit, er ist unser ‚Energizer’. Ein verletzungsbedingtes Saisonende, das jetzt Gott sei Dank vom Tisch ist, wäre ein katastrophaler Rückfall für uns gewesen." (gs)