Gmundner Eishaie sind heiß auf die neue Saison

Die Österreichische Eishockeyliga (ÖEL) geht heuer mit drei Gruppen zu je sechs Vereinen in die neue Saison. Mit dabei sind auch wieder die Gmundner Rauch Technology Sharks.

Nachdem in der vergangenen Saison als Außenseiter sogar der Play-off-Einzug gelang, gilt das Erreichen der K.o.-Runde diesmal als Minimalziel. Seit Freitag kann wieder auf Eis trainiert werden, was die Vereinsverantwortlichen als Riesenvorteil in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit werten. Ehe die Meisterschaft beginnt, treten die Sharks am Wochenende im heuer erstmals abgehaltenen Eggenberger Cup an. Neben dem ESV Waldkirchen aus Bayern (Freitag, 19 Uhr) ist am Samstag, 18 Uhr, der amtierenden Meister der ÖEL, WSG Wattens, Gegner im Gmundner Haifischbecken.

Personell gibt es einige Neuerungen: Die Sharks versuchen heuer den österreichischen Weg zu gehen und spielen ohne tschechische Legionäre. Aus beruflichen Gründen haben Julian Klöchl und Mark Marton das Team verlassen. Jakob Rinnerberger und Tobias Kienesberger wechseln in die Sharks-Mannschaft 2, Jonas Feldmeier ist ebenfalls nicht mehr dabei. Neuzugänge sind Laurens Ober, aufgrund seiner 161 Spiele in der EBEL für die Linzer Black Wings kein Unbekannter, sowie Adrian Rosenberger und Elias Dummermuth-Haas, die bereits in der Alps Hockey League Erfahrung sammelten. Jonas Kail konnte von der VEU Feldkirch zu seinem Stammverein zurückgeholt werden. Dazu kommt die Eingliederung von zwei jungen Gmundner Nachwuchstalenten: Konstantin Schlair (18) und Mathias Lahnsteiner-Schier (16).

Auch im Trainerstab wurde umgestellt. Andre Flatscher übernimmt als Spielertrainer die Aufgaben vom Vorjahrescoach Manfred Mühllechner.