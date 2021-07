Gmundner Bürgerliste schließt sich der ÖVP an

Das Gerücht ging seit Wochen um und war bis zuletzt dementiert worden – doch gestern kam das Outing: Die Bürgerliste BIG geht in der ÖVP-Fraktion auf. Genauer gesagt: Derjenige Teil der BIG-Fraktion, der sich in den vergangenen Jahren sehr aktiv in die politische Arbeit einbrachte und dabei schon bisher eng mit der ÖVP und ihrem Bürgermeister Stefan Krapf zusammenarbeitete. Ein großer Teil der BIG-Mitglieder wird sich aus der Politik zurückziehen.