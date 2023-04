Der für die Sportunion Gmunden startende Christian Siedlitzki (Jahrgang 1965) wird in zwei Wochen bei der Duathlon-Weltmeisterschaft auf der spanischen Baleareninsel Ibiza antreten. Austragungsort ist das Städtchen Santa Eulalia im Osten der Insel. Zu den diversen Titelkämpfen in allen Altersgruppen werden an die 1100 Athleten erwartet. Neben der WM im Duathlon (Sprint und Standard) stehen auch die Weltmeisterschaften in diversen anderen Mehrkampfdisziplinen wie Crosstriathlon oder Aquathlon auf dem Programm.

Siedlitzki startet auf seiner Lieblingsstrecke, der Duathlon-Sprintdistanz. Dabei sind die Disziplinen 5-km-Lauf, 20 km Radfahren und nochmals 2,5 km Laufen zu bewältigen. In der Altersklasse des Gmundners starten nicht weniger als 54 Athleten aus elf Nationen.

„Die letzten Wochen verliefen trotz Verletzung äußerst zufriedenstellend, obwohl noch Potenzial nach oben besteht“, verrät Siedlitzki. „Objektiv gesehen wäre ein Platz unter den ersten zehn Teilnehmern diesmal schon sehr zufriedenstellend.“

