Gmundner Arzt rät zum Radfahren: "Ein Jungbrunnen für die Senioren"

Radfahren kann mit Fug und Recht als Jungbrunnen für Senioren bezeichnet werden. Auch an nicht allzu heißen Sommertagen ist es das ideale Fitnessprogramm für rüstige ältere Menschen. Durch die komplexe Betätigung an der frischen Luft werden Körper, Geist und Seele angeregt. Peter Dovjak, Leiter der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation im Salzkammergut Klinikum Gmunden: "Aufsteigen, in die Pedale treten, lenken, abbiegen, auf Autos achten, ausdauernde Betätigung an der frischen Luft und in der Natur – das ist wahrlich eine großartige Kombination, um im Alter so lange wie möglich selbstständig und fit zu bleiben."

Die regelmäßige Bewegung schütze das Herz-Kreislauf-System und fördere die Durchblutung des gesamten Körpers, so Dovjak. "Altersbedingten Krankheiten wie Arteriosklerose kann dadurch optimal vorgebeugt werden. Fahrradfahren ist zudem ein gelenkschonender Sport. Knie- und Hüftgelenke werden durch die sanfte Belastung geschmiert und entlastet zugleich."

Ein weiterer Aspekt, der für das Radeln spreche, sei die Bewegung an der frischen Luft. Diese versorge den Körper mit Sauerstoff und steigere das persönliche Wohlbefinden. Zudem wirke die Natur mit ihren bunten, beruhigenden Farben positiv auf die Psyche und helfe dabei, Stresshormone abzubauen, bricht der Gmundner Mediziner eine Lanze für den Radsport bei älteren Personen. Bei den 60- bis 75-Jährigen sitzt jede und jeder Fünfte mehrmals pro Woche im Sattel. Dabei werden aus medizinischer Sicht Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit sowie Koordination und Konzentration geschult.

"Wie genau das eigene Radfahrprogramm aussieht, spielt eine untergeordnete Rolle", weiß Dr. Dovjak. "Natürlich ist es gut, täglich zu radeln, auch wenn es nur eine kleine Strecke ist. Gute Trainingseffekte lassen sich aber auch erzielen, wenn man dreimal die Woche 30 bis 45 Minuten Fahrrad fährt." Wer nicht wirklich sicher auf einem herkömmlichen Fahrrad unterwegs sei, sollte allerdings auch kein E-Bike fahren, weist der Abteilungsleiter auf den aktuell herrschenden Trend hin: "Die vergleichsweise hohen Geschwindigkeiten bergen viel Unfallrisiko."