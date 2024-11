Gmundens Stadtpolitik wird neu zusammengewürfelt

In der Vöcklabrucker Stadtpolitik gibt es neun Fachausschüsse, Bad Ischl hat zwölf. Gmunden leistet sich indessen 16 Ausschüsse. Das kostet Geld – nicht nur, weil eine Sitzung rund 1000 Euro Sitzungsgeld kostet. Auch deshalb, weil jede Ausschusssitzung Arbeitsaufwand für Rathausmitarbeiter bedeutet. „Oberösterreichweit gibt es in keiner anderen Gemeinde so viele Ausschüsse“, kritisiert Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger (Grüne).