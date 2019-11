Gmundens Neuer spielt bereits in Wels

Morgen um 20 Uhr beginnt für die Gmundner Swans das Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga bei den Flyers in Wels. Mit dabei im Dress der Schwäne ist schon der anstatt des verletzten Javion Ogunyemi engagierte Russell Woods. Ihm wird die Rückennummer 8 zuteil.

"Man kann von ihm noch keine Wunderdinge erwarten", relativiert Swans-Finanzchef Harald Stelzer. "Er sollte gegen Wels zehn bis 15 Minuten Spielzeit erhalten. Innerhalb der nächsten 14 Tage wollen wir ihn so weit bringen, dass er endgültig spielfertig ist." Woods stammt aus Chicago/Illinois, ist – je nach Quelle – zwischen 200 und 203 Zentimeter groß und wird am Kramperltag, also am Donnerstag kommender Woche, 25 Jahre alt.

Das Match in Wels ist nach dem fulminanten 107:89-Heimtriumph über die Messestädter vergangenen Sonntag ein echter Gradmesser für die Swans. Wie berichtet, zog sich Gmundens Jungstar Matthias Linortner (22) bei der Partie einen Kreuzbandriss zu, wird heute operiert und fällt bis zum Beginn der nächsten Saison aus. "Er ist schon ziemlich nervös", berichtet Stelzer, "denn für ihn ist es die erste Operation überhaupt in seinem Leben."

Den sonntägigen Erfolg will Stelzer nicht überbewerten: "Wir hatten einen sensationellen Wurftag, aber wir müssen am Samstag auch in der Defensive Gas geben. Aber im Gegensatz zu den Welsern können wir unbeschwert aufspielen. Unsere Position ist gut abgesichert." Der Druck liege sicherlich bei den Flyers, noch dazu vor eigenem Publikum, "denn sie müssen schauen, dass sie in der Tabelle nicht abreißen."