Gmundens Lieblingsisländer macht mit "Echo" einen kompletten Neuanfang

Heute erscheint die neue Single des in Gmunden lebenden, aus der isländischen Hauptstadt Reykjavik stammenden Sängers und Songwriters Thorsteinn Einarsson. Die rhythmische, mitreißende Nummer "Echo" ist die erste Veröffentlichung seit seinem dritten Album "Einarsson" vor mehr als einem Jahr. Die Salzkammergut-Nachrichten sprachen mit dem 27-Jährigen, der am 24. Juni live in Vorchdorf zu sehen sein wird.