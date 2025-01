Gmundens Kinderbetreuung ist auf Jahre gesichert

Am Montag ging in der Miller-von-Aichholz-Straße ein provisorischer Kindergarten in Betrieb. Im Containergebäude werden künftig drei Krabbelstubengruppen und eine Kindergartengruppe Platz finden. „Damit können wir gewährleisten, dass für jedes einzelne Kind in Gmunden ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). Zuletzt stand die Stadt vor einem Engpass.

Die auf sechs Jahre angedachte Containerlösung, die Gmunden rund 1,1 Millionen Euro kostet, verschafft der Stadtgemeinde Zeit für den Ausbau des bestehenden Kindergartenangebots. Der Standort Marienbrücke wird neu (und größer) errichtet, beim Schulcampus Ort entsteht ebenfalls ein städtischer Kindergarten.

Die aktuelle Lösung ist auf zwei Jahre genehmigt, diese Frist kann aber zweimal verlängert werden. „Falls wir bereits nach vier Jahren mit den Neubauten fertig sind, ziehen wir nach vier Jahren aus der Miller-von-Aichholz-Straße weg“, kündigt Bildungsstadtrat Thomas Bergthaler (ÖVP) an.

Um den provisorischen Standort auf der Orterwiese (beim Krankenhaus) hatte es monatelange politische Auseinandersetzungen gegeben. Die Grünen kritisieren die Kosten der Übergangslösung und die (vorübergehende) Versiegelung der Grünlandfläche.

