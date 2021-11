Gmundens FPÖ-Obfrau Beate Enzmann tritt zurück

Beate Enzmann stand fast 20 Jahre lang an der Spitze der FPÖ-Stadtpartei in Gmunden. In den vergangenen sechs Jahren war sie nicht nur Stadträtin für Sicherheit, sondern auch Vizebürgermeisterin. Jetzt legt sie alle Funktionen zurück. Sie werde künftig nur noch als Ersatzgemeinderätin zur Verfügung stehen, teilt sie mit.

Als Grund für ihren Rücktritt nennt die Freiheitliche ihr schlechtes Abschneiden bei der Bürgermeisterwahl, bei der sie mit zehn Prozent Stimmenanteil nur auf Platz vier landete. Sie sieht darin „keinen Auftrag, weiterhin die freiheitliche Politik in Gmunden zu bestimmen“. Sie habe deshalb ihre Parteifreunde schon am Tag nach der Wahl über ihren Rücktritt informiert. „Nun wird die nächste Generation mit Kompetenz, Klugheit und Engagement in diese neue Funktionsperiode gehen“, sagt Enzmann. Ihre Partei ging bekanntlich ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP ein, was Enzmann ausdrücklich begrüßt. „Man wird in den nächsten Jahren vermehrt freiheitliche Handschrift in der Stadtpolitik bemerken“, sagt sie - und fügt hinzu: „Das wird Gmunden guttun.“

Die FPÖ, bislang zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat, verlor bei der Gemeinderatswahl knapp zwei Prozent Stimmenanteil und ist jetzt hinter ÖVP, Grünen und SPÖ nur noch viertstärkste Kraft in der Stadtpolitik.