Gmundens erhellendstes Fest steigt morgen zum 58. Mal

Morgen, Samstag (Ersatztermin bei Schlechtwetter: Sonntag), geht zum bereits 58. Mal das von den OÖNachrichten als Medienpartner präsentierte Gmundner Lichterfest, DER Sommerklassiker in der Traunseestadt, in Szene. Ein üppiges Programm auf mehreren Bühnen und am See garantiert bis ein Uhr Früh blendende Unterhaltung für alle Generationen. Veranstalter ist wie immer die Stadtgemeinde Gmunden.

Besonders große Augen werden die Tausenden Besucher machen, wenn der erfahrene Gmundner Pyrotechniker Sigi Grabner mit seiner Firma Traunsee Fireworks ab 22 Uhr das Mega-Klangfeuerwerk inszeniert. Das Aufblitzen der Feuerwerkskörper und der Takt der Musik sind genau synchronisiert, was wochenlange Programmierarbeit erfordert. Das musikalische Motto bleibt bis zuletzt ein Geheimnis.

Beim Gmundner Lichterfest erlebt man aber mehr als bloß ein Feuerwerk: Es ist ein wahres Pyro-Musical. Traunsee-Fireworks-Chef Sigi Grabner und sein Team bereiten das 20-minütige Spektakel mit besonderer Hingabe vor. Gmunden ist schließlich Grabners Heimatort, und genau hier kann und will der Meister beweisen und vorführen, was er draufhat, wie er selbst sagt. 25 geprüfte Pyrotechniker bauen die Abschussvorrichtungen auf mehreren Pontons auf. Viele verschiedene pyrotechnische Effekte werden die Zuschauer zum Staunen bringen.

Auf der TV1-Hauptbühne am Rathausplatz begeistern von 17 bis 17.45 Uhr Leo Aberer, von 18 bis 18.45 Uhr "Zwirn" und von 19 bis 21 Uhr das Showprogramm der Medienpartner OÖNachrichten, Tips und TV1 mit der Band Hoamspü, ein Live-Projekt, das sich schwerpunktmäßig dem klassischen Austropop der 70er-, 80er- und 90er-Jahre widmet wie Austria 3, Fendrich, Danzer, Ambros, STS, Falco, Werger, Mendt, Ostbahn-Kurti, Cornelius sowie auch den Klassikern des Salzkammergut-Austropop von Hubert von Goisern, den Seern, Ausseer Hardbradlern und aktuellen mundartgesungenen Pop-Hits.

Nach einjähriger Pause rockt heuer wieder die Coverband Smash die mehrtausendköpfige Menge auf dem Rathausplatz von 21.30 bis ein Uhr. Auf der Gmundner Milch-Bühne im Franz-Josef-Park tritt von 17 bis 20.15 Uhr die Rockabilly-Gang Cadmium Baloney auf, bis 0.30 Uhr die heimische Countryband Nashville. Auf der Life-Radio-Jugendbühne an der Esplanade von 17 bis 19 Uhr spielt Life for Rent, die stilistisch bunt orientierte einstige Band des BG Gmunden. Im Anschluss von 19.30 bis 21.15 Uhr geht es mit SOIZ zur Sache, einer heimischen Dialekt-Rockband, die in Wien, Salzburg und auf Festivals bereits große Erfolge feierte. Von 21.30 bis ein Uhr Früh heißt es schließlich abtanzen mit einem Life-Radio-DJ.