Gmundens Eisteam feierte Erfolge

GMUNDEN. Die erfolgreiche Saison der Gmundner Eisläuferinnen fand auch bei den in St. Pölten ausgetragenen Bewerben Hippolyt Cup und Wolf Cup ihre Fortsetzung.

Leonore Hessenberger Bild: Auinger

Lara Hunter wurde beim Hippolyt Cup in der Gruppe "Basic Novice" Zweite. Alice Frühwirth landete in der Altersklasse "Advanced Novice" ebenso auf dem vierten Gesamtrang wie Jonathan Aschl in der Gruppe "Jugend 1". Auch im Breitensport-Bewerb, dem Wolf Cup, gab es Grund zum Jubeln: Raphaela Aschl gewann die Gruppe der "Minis", Leonore Hessenberger gelang in der Gruppe "Jugend 2" ihr erster Sieg. In derselben Gruppe belegte Emilia Matscheko den dritten Platz. In der Altersklasse "Jugend 3A" wurde Luisa Frauscher Zweite.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema