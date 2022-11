Gmunden zeichnet Unterrichtsfach mit Sozialpreis aus

Über ihren Austausch mit den Menschen, die sie trafen, verfassten sie eine schriftliche Arbeit und präsentierten ihre Erfahrungen am Ende auch vor der Klasse.

KUP (Kommunikation und Präsentation) heißt ein neues Schulfach am BG/BRG Gmunden, das die beiden Lehrkräfte Silvia Plasser und Franz Mittendorfer entwickelten und leiten. Es vermittelt nicht (wie in der Schule oft üblich) Faktenwissen, sondern Fähigkeiten – und vor allem soziale Erfahrungen. Die Jugendlichen treten mit Menschen in Beziehung und erfahren, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält.

Die Stadtgemeinde Gmunden hat das Schulfach nun mit dem diesjährigen Sozialpreis in der Kategorie "Projekte" ausgezeichnet. Die zwei anderen Sozialpreise gingen an den vielfach engagierten Pensionisten Peter Hammerschmid (Kategorie "Einzelpension") und an das Team des Gmundner Sozialmarktes SOMA (Kategorie "Gruppen").