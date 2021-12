Gmunden wird flächendeckend zur 40-km/h-Zone

Der Verkehrsausschuss hat sich bereits parteiübergreifend darauf geeinigt, der offizielle Beschluss fällt im März im Gemeinderat: In ganz Gmunden gilt dann Tempo 40. "Ausgenommen natürlich jene Straßen, in denen bereits jetzt noch strengere Regeln gelten", sagt Mobilitätsstadtrat Reinhold Kassmannhuber (BIG) – und meint damit beispielsweise die Begegnungszone im Stadtzentrum (20 km/h) oder die Miller-von-Aichholz-Straße (30 km/h). Diese Limits bleiben unverändert.

Ziel der Maßnahme ist eine Verkehrsberuhigung. "Das ist eine der zentralen Aufgaben, die wir uns für diese Periode vorgenommen haben", sagt Kassmannhuber. Und dabei geht es der Politik nicht nur um die Entlastung der Bevölkerung. Auch aus Sicht des Klimaschutzes, der Verkehrssicherheit und der Förderung des sanften Verkehrs spricht alles für ein Einbremsen des Autoverkehrs. "Das ist längst ein internationaler Trend", so Kassmannhuber.

Die Esplanade als Einbahn

Aber auch in der Region ist Gmunden nicht alleine: In Bad Ischl gilt bereits seit 2016 flächendeckend Tempo 30, und in Vöcklabruck, wo nächstes Jahr ein neues Verkehrskonzept erarbeitet wird, denkt die Stadtpolitik ebenfalls intensiv über ein verschärftes generelles Tempolimit nach.

In Gmunden selbst soll es aber nicht bei dieser einen Verkehrsberuhigungsmaßnahme bleiben. Die Stadtpolitik nimmt auch die Blechlawine ins Visier, die sich durch die Innenstadt wälzt – vor allem an den Wochenenden, wenn viele Ausflügler unterwegs sind. Die Esplanade soll an Sonntagen für den motorisierten Verkehr künftig nur noch stadtauswärts als Einbahn befahren werden dürfen. "Die seeseitige Fahrbahn wird dann ein Pop-up-Radweg", kündigt Kassmannhuber an. Profitieren würden davon nicht zuletzt die Fußgänger, die sich die Esplanade normalerweise mit Radfahrern teilen müssen. Speziell an belebten Sonntagen kommen Spaziergänger und Biker dort einander gefährlich nahe. Die Einbahnregel soll am Liebstattsonntag (27. März) erstmals gelten.

"Wir werden jetzt Schritt für Schritt vorgehen", sagt Kassmannhuber. "Ziel muss es sein, den Autoverkehr zurückzudrängen und die Stadt wieder zu einem Ort der Begegnung zu machen, indem wir den Fußgängern mehr Platz und Sicherheit geben."