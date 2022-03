Gmunden wird beim Klimaschutz konkret

Mit 9,4 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr verursacht die Gmundner Bevölkerung die vierfache Menge dessen, was das Pariser Klimaziel (zwei Grad Celsius Erderwärmung) erlaubt. Die Stadtpolitik arbeitet deshalb an einer „Klimastrategie“ mit konkreten und verbindlichen Vorgaben. „Diese werden im nächsten Haushaltsplan fix verankert sein“, kündigt Vizebürgermeisterin Uli Feichtinger (Grüne) an.

Um die Bevölkerung von Beginn an einzubinden, wird ein Klimarat gegründet, der den Querschnitt der Bevölkerung repräsentiert. Das Gremium besteht aus rund 15 zufällig ausgewählten Gmundnerinnen und Gmundnern, die in einer Klausur Ende April (unter Ausschluss der Politik, aber begleitet von Experten) Antworten auf folgende Fragen finden sollen: „Wie schaffen wir es gemeinsam, Gmunden klimafreundlich zu machen? Was braucht es dazu von der Bevölkerung, und was braucht es von der Stadtgemeinde?“

Die Ergebnisse werden am 5. Mai der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Resonanzgruppe, bestehend aus Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung aber auch aus Experten (Klimabündnis OÖ), hat bis September einerseits die Aufgabe, aus den Antworten und Vorschlägen eine verbindliche Klimastrategie mit Zeitvorgaben zu erarbeiten; sie ist danach aber auch für die Umsetzung verantwortlich. Von der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach über Geothermie-Erkundungen oder Carsharing bis hin zu Bewusstseinsbildung.

Drei zentrale Ziele

„Wir haben drei große Ziele“, sagt Feichtinger. „Erstens eine drastische Reduktion der Treibhausgase, zweitens die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern – aber drittens auch Anpassungsmaßnahmen angesichts der Klimaveränderungen.“

Im Gemeinderat stimmten bis auf die Freiheitlichen alle Fraktionen dem Plan zu. „Der Klimaschutz ist natürlich auch uns wichtig“, sagt FPÖ-Fraktionsobfrau Dina Fritz. „Aber wir halten die Etablierung eines Klimarats für unnötig. Es gibt ja eine gewählte Volksvertretung.“

Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) hingegen steht voll hinter dem eingeschlagenen Weg. „Es reicht nicht, auf Klimagesetze der Bundesregierung zu warten“, sagt er. „Die Dinge müssen vor Ort umgesetzt werden. Da sind die Kommunen gefragt, und wir müssen die Bevölkerung dabei mitnehmen.“ Krapf ist überzeugt, dass andere Gemeinden dem Gmundner Vorbild folgen werden. (ebra)