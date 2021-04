Der stetig wachsende Ausflugsverkehr stellt Gmunden vor enorme Probleme. Die Stadt erstickt im Autoverkehr und opfert ihre schönsten Flecken für Parkplätze. Die Stadtverantwortlichen haben sich deshalb entschlossen, steuernd einzugreifen – und zwar über die Parkplatzpolitik.

Gmunden verfügt derzeit über 2300 Parkplätze, von denen im Stadtteil Weyer bis 2022 voraussichtlich 450 wegfallen werden (Parkhotel, Wiese bei Grünbergseilbahn). Rund 400 davon werden zeitgleich durch einen Ausbau des Parkplatzes Ost (Michelgründe) ersetzt. „Wir werden für Autos aber keine weiteren Flächen mehr versiegeln“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP), und auch Mobilitätsstadtrat Wolfgang Sageder (SPÖ) meint: „Wir sind an einer Grenze, die nicht überschritten werden darf. Genug ist genug.“

Idealer Parkplatz am Bahnhof

Rund 75 Prozent der Tagesbesucher kommen aus dem Zentralraum, 15 Prozent aus Wien und Niederösterreich. „Schön wäre es, wenn sie mit der Bahn kämen“, sagt Sageder. „Aber die meisten reisen nach wie vor mit dem Pkw an.“ Deshalb sollen sie künftig sanft dazu gezwungen werden, ihre Autos noch vor den Toren der Stadt auf Park & Ride-Anlagen abzustellen und mit der Traunseetram, die ohnehin im Viertelstunden-Takt fährt, ins Zentrum zu kommen. „Die Parkplätze beim ÖBB-Bahnhof und bei der Haltestelle Engelhof sind dafür perfekt geeignet“, sagt Mobilitätsstadtrat Sageder. „Gerade an Wochenenden ist dort viel Platz, weil keine Berufspendler sie benutzen.“ Sogar die Errichtung eines Parkdecks beim ÖBB-Bahnhofsparkplatz können sich die Stadtverantwortlichen mittelfristig vorstellen.

Bleibt nur die Frage, wie man Autofahrer davon abhalten kann, sich wie bisher in Kolonnen ins Zentrum zu drängen. Dazu arbeitet das Rathaus auf Initiative von Stadtrat Reinhold Kassmannhuber an einer Online-Besucherlenkung. Deren Basis wird eine digitale Überwachung der Parkplätze sein. Mit Hilfe einer App oder einer Website (künftig vielleicht sogar des Navis) werden Tagesbesucher dann zu freien Parkplätzen am Stadtrand geleitet. Der Gemeinderat hat sich bereits für die Entwicklung eines entsprechenden Systems ausgesprochen. Die Kosten werden auf 330.000 Euro geschätzt, das Projekt könnte aber zu 60 Prozent aus EU-Fördertöpfen finanziert werden.