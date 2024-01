Gmunden verliert das Wiener Café: Wohnungen geplant

Der 28. November 2023 war für die Gastronomie in Gmunden kein gutes Datum. An diesem Tag wurde am Landesgericht Wels das Konkursverfahren gegen die DP Gastro GmbH eröffnet. Daniel Perthold, der vermutlich letzte Betreiber des Wiener Cafés an der Gmundner Esplanade, hatte den Antrag selbst eingebracht. Er hätte zwar gerne weitergemacht, durch fehlendes Personal und gestiegene Mietkosten sei der Schritt aber notwendig geworden.