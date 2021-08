Gmunden vergibt erstmals einen Sozialpreis

Immer mehr unverdorbene Lebensmittel landen in unserer Gesellschaft auf dem Müll. Zugleich nimmt die Zahl jener Menschen, die unter die Armutsgrenze fallen, dramatisch zu. Der Sozialmarkt (SOMA) in der Gmundner Bahnhofstraße schließt diese Lücke. Ein 70-köpfiges Team, das wöchentlich 150 Stunden ehrenamtlich arbeitet, sammelt Lebensmittel, die ihr große Geschäfte kostenlos überlassen, und stellt diese zu äußert niedrigen Preisen sozial bedürftigen Menschen zur Verfügung. Allerdings dürfen nur Inhaber eines SOMA-Ausweises im Laden einkaufen. Menschen aus Gmunden und den Umlandgemeinden erhalten den Ausweis auf ihrem Gemeindeamt, wenn ihr Einkommen so gering ist, dass ihnen auch ein Heizkostenzuschuss zusteht.

Seit der Vereinsgründung im Jahr 2008 kamen 1870 Menschen in den Genuss dieser Leistungen, aktuell sind 460 SOMA-Berechtigungsausweise ausgegeben. Das Gros der BezieherInnen, 55 Prozent, sind Pensionisten, ein Viertel sind Migrantinnen und Asylsuchende.

Für den ehrenamtlichen Einsatz des SOMA-Teams kommt von Seiten der Stadtgemeinde jetzt ein lautes „Dankeschön“. Erstmals vergab Gmunden heuer den Sozialpreis, und er wurde SOMA-Obfrau Walpurga Hackmair stellvertretend für ihr Team überreicht. Bürgermeister Stefan Krapf, Sozialausschuss-Obfrau Irene Schönleitner und Sozialamtsleiter Thomas Bergthaler übergaben den Preis. Dieser besteht übrigens in einer Keramiktafel auf der die Geschichte der Ausgezeichneten eingebrannt ist. Eine Doublette wird im Salzbergwerk Hallstatt im Zuge des Projekts Memory of Mankind (MOM) eingelagert und dort bis in alle Ewigkeit haltbar sein.

Die Preisverleihungen in den Kategorien Einzelperson und Projekt folgen noch.