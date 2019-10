Gmunden verführt Hauseigentümer zu Investitionen

Im mittelalterlichen Stadtzentrum von Gmunden stehen 215 Häuser. Darunter viele, die sanierungsbedürftig sind, und viele, die zum Teil leer stehen. Beides ist den Stadtverantwortlichen seit langem ein Dorn im Auge. Das Problem: Man kann Immobilienbesitzer – insbesondere wenn sie gar nicht in Gmunden leben – nicht zu Investitionen zwingen.

Investitionen lohnen sich

Aber man kann sie dazu verführen, und dafür hat die Stadtgemeinde jetzt ein Werkzeug in der Hand. Mit Hilfe eines Computerprogramms, das Professoren der Fachhochschule Kufstein entwickelten, können die Mitarbeiter der Bauabteilung Hausbesitzern vorrechnen, dass sich Investitionen langfristig für sie lohnen. Das Programm verwendet unter anderem Fotos von Fassaden und Daten wie die Bruttogeschoßflächen. "Wir können damit grob ausrechnen, wie viel Geld in die Hand genommen werden müsste und wie lange es dauern würde, bis sich die Investitionen durch anschließende Vermietungen amortisieren", sagt Baustadtrat Reinhold Kassmannhuber (BIG). "Auf der anderen Seite können wir aber auch vorrechnen, wie rasch vernachlässigte Häuser an Substanz und an Wert verlieren."

Die Stadtgemeinde hat alle Besitzer der 215 Liegenschaften zu Einzelberatungen am 21. und 22. Oktober eingeladen. Dort werden ihnen die Daten präsentiert. Bei Interesse findet danach ein Hausbesuch statt, bei dem Experten der Bauabteilung wie Markus Putz mit Hilfe des Computerprogramms detailliertere Angaben machen können.

Für die Hausbesitzer ist dieser Service gratis. Das Computerprogramm kostete 50.000 Euro und wurde im Zuge des Projekts "Stadtregion Gmunden" von der EU und vom Land Oberösterreich finanziert.

Auch die anderen Gemeinden der Stadtregion Gmunden können das Programm verwenden. Am größten ist der Bedarf aber sicher in Gmunden. "Unsere historische Altstadt gehört zu den schönsten des Landes", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). "Wir können nicht zusehen, wie sie an Substanz verliert."

Baustadtrat Kassmannhuber kündigt deshalb an, dass es nicht nur bei der anfänglichen Beratung bleibt. "Wenn Hauseigentümer ihre Liegenschaften revitalisieren wollen, begleiten wir sie gerne fachlich und behördlich weiter. Dazu gehört auch eine Beratung über Maßnahmen zur Werterhaltung und Wertsteigerung."

