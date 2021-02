2584 Menschen in Gmunden bekamen diese Woche einen Brief vom Stadtamt. Es handelt sich um alle Frauen und Männer in der Stadt, die 70 Jahre oder älter sind. Die Stadt bietet ihnen zwei Gratis-Taxifahrten an. Zur Corona-Teststation und wieder retour. Oder zur Teststation und von dort weiter zum Friseur (oder zu einem anderen Betrieb, der körpernahe Dienstleistungen anbietet). "Wir unterstützen damit nicht nur ältere Menschen", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP).