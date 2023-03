Gmunden: Unbekannte warfen Stein von Fußgängerbrücke auf Auto

Mit dem Schrecken ist eine Autofahrerin am Montagabend in Gmunden davongekommen. Zwei Unbekannte hatten gegen 18.35 Uhr von der Fußgängerbrücke bei Straßenkilometer 26,9 einen faustgroßen Stein auf ihr Auto geworfen. Die 57-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr auf der B145, als plötzlich ein Stein auf die Windschutzscheibe des Pkws flog und diese beschädigte. "Die Lenkerin konnte im Rückspiegel zwei Personen wahrnehmen, die Richtung Fliegerschulweg flüchteten", teilte die Landespolizeirektion mit. Wer den Vorfall beobachtet hat, möge sich bei der Inspektion in Altmünster unter der Telefonnummer +4359133 4101 melden.

