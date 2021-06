Gmunden: Traunsee-Bergmarathon fix

Lange musste man abwarten, ehe es nun endlich Gewissheit wurde: Am 2. und 3. Juli kann der von Sport 2000 gesponserte Bergmarathon rund um den Traunsee (laut neuer Berechnung 63 Kilometer, 4500 Höhenmeter) nach einjähriger, Corona-bedingter Pause wieder stattfinden. Damit stehe in Gmunden ein sportliches Highlight an, bei dem sich rund 1000 Starter um den Traunsee bewegen werden, so die Veranstalter.

Den Auftakt macht am 2. Juli der Nachwuchs beim Kinder- und Schülerlauf. Am Samstag werden parallel zum "großen" Bergmarathon Spenden bei der jährlichen Benefizwanderung gesammelt.

Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr standen auch die Zeichen für heuer lange nicht gut. Mit der neuen Verordnung, die ab 1. Juli schlagend wird, sei die Durchführung aber nun beinahe zu Normalbedingungen möglich, freuen sich die Organisatoren: "Damit gehen auch erstmals die neuen Konzepte für die Start-Ziel-Bereiche in Gmunden und Ebensee in Umsetzung, was für noch mehr Stimmung und Gemütlichkeit sorgen wird und zudem einzigartige Zieleinlaufatmosphäre garantiert."

Die Kinder- und Schülerläufe am Freitag der kommenden Woche beginnen ab 16 Uhr, ehe sich dann am Samstag um 3 Uhr früh die ersten 350 Teilnehmer zum Gesamtmarathon aufmachen. Am Start sind auch wieder die beiden Sieger von 2019, Esther Fellhofer und Christian Doppler, wodurch wieder mit Spitzenzeiten zu rechnen sein wird und bereits ab 10.30 Uhr alles für die ersten Einläufe in Gmunden bereit ist.

Die Anmeldung zu den Kinderläufen und zur Benefizwanderung ist noch bis kurz vor der Veranstaltung geöffnet. Infos: www. traunsee-bergmarathon.com (gs)