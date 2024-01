Gmunden trauert um eine große Künstlerin

Völlig unerwartet verstarb am 23. Dezember die Gmundner Künstlerin Sigrid Reingruber im Alter von 43 Jahren während eines Aufenthalts in Thailand. Reingruber arbeitete seit 1996 in der Kunstwerkstatt der Lebenshilfe in Gmunden. Die mental beeinträchtigte Malerin entwickelte sich dort zu einer bekannten Künstlerin.

2010 erhielt sie mit dem Europäischen Kunstpreis „Euward“ eine der höchsten internationalen Auszeichnungen für künstlerisches Schaffen. 2018 war sie für den Kunstpreis ein zweites Mal nominiert. Ihre Werke sind unter anderem in der Kunstsammlung von Arnulf Rainer vertreten. „Sie berühren durch ihre außergewöhnliche Intensität und durch eine intensive und differenzierte Sprachlichkeit“, sagt Ferdinand Reisenbichler, der mittlerweile pensionierte Leiter der Kunstwerkstatt.

