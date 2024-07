Gmunden stellt als Provisorium Container für die Kinderbetreuung auf

Der Streit über einen provisorischen Standort für weitere Kinderbetreuungsgruppen in Gmunden ist entschieden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sprachen sich die Fraktionen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Neos für eine Containerlösung bei der Orter Wiese (neben dem Salzkammergut-Klinikum) aus – und gegen den Vorschlag der Grünen, eine Gruppe im Kapuzinerkloster unterzubringen. Die Grünen nahmen an der Abstimmung nicht teil. Sie verließen aus Protest das Plenum.