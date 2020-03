Gmunden sperrt zur Sicherheit den Weg zum Miesweg

Der entlang des Traunseeufers verlaufende Weg ist an vielen Stellen nur knapp einen Meter breit. Dort begegnen einander viele Wanderer, wodurch ein großes Ansteckungsrisiko entsteht. "Wer weiterhin zum Miesweg oder hinter den Traunstein wandern will, muss das auf der weiter oben verlaufenden Forststraße tun", so die Stadtgemeinde gestern in einer Aussendung. Dort könne ein Sicherheitsabstand von zwei Metern mühelos eingehalten werden. Der alpine Steig entlang des Sees ist ebenso schmal, aber nicht gesperrt.

