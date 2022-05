Die Traunseestadt nutzt das Kulturhauptstadtjahr 2024, um ihr Profil als Kulturstandort zu schärfen und setzt dabei vor allem auf das Thema Keramik. "Die Keramikproduktion hat bei uns eine jahrhundertelange Tradition", sagt Kulturreferent Andreas Hecht. "Bis heute gibt es Handwerksbetriebe und große Industriebetriebe, die Keramik produzieren. Wir haben den Töpfermarkt und Keramiksymposien." Deshalb peilt die Stadt die Aufnahme in die "European Route of Ceramícs" an.