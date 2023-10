Gmunden schreibt Klimaschutzpreis für Bevölkerung aus

Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger (Grüne) nahm den ÖGUT-Umweltpreis in der Kategorie Partizipation entgegen. Nun soll das Preisgeld an die Bevölkerung weitergegeben werden. Die Stadt schreibt einen Klimaschutzpreis für alle aus: Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Betriebe, Vereine und andere Gruppen, die in Gmunden ansässig sind oder deren Leistung im Stadtgebiet in den Jahren 2022 und 2023 wirksam ist.

Gewürdigt werden sollen lokale Akteure auf dem Gebiet des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung. Mögliche Themen: Einsparung von Energie, Luftreinhaltung, Biodiversität oder Mobilität. Der Einreichschluss ist der 31. Dezember. Bewerbungsformulare unter: gmunden.at

