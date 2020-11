Gmunden schnürt wieder ein Corona-Hilfspaket

Auch die Stadt Gmunden ist in vielen Bereichen vom zweiten Lockdown erheblich betroffen. Daher hat Bürgermeister Stefan Krapf wie bereits im Frühjahr die Erstellung eines Corona-Maßnahmenpakets forciert. Ziel ist eine rasche und unbürokratische Hilfe von Seiten der Stadtgemeinde: „Eine erste Unterstützung für tragende Säulen wie Wirtschaftsbetriebe oder Vereine, aber auch eine finanzielle Hilfe für Menschen in akuter Notsituation genießen in diesem Paket oberste Priorität. Es soll ein Beitrag der Stadt sein, die schwierige Situation erfolgreich zu überwinden“, so Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP).

Das Paket besteht aus fünf Maßnahmen:

1. Die Mietenzahlungen für alle Geschäfts- und Vereinslokale im Besitz der Stadtgemeinde Gmunden werden vorläufig bis zum 30. November gestundet.

2. Auf Antrag wird die Einhebung der Kommunalsteuer für all jene Gmundner Betriebe, welche aufgrund der behördlichen Verordnungen schließen mussten, bis vorläufig 30. 11. gestundet.

3. Der Sozialtopf der Stadtgemeinde für akute Härtefälle und finanzielle Notsituationen wird mit 25.000 € befüllt. Bei Bedarf wird ersucht, Sozialamtsleiter Thomas Bergthaler telefonisch unter 0676 / 88794 208 oder per Mail unter thomas.bergthaler@gmunden.ooe.gv.at zu kontaktieren.

4. Die Antragsfrist für den Energiekostenzuschuss wird bis zum Jahresende verlängert. Die Abwicklung erfolgt ebenso über das Sozialamt in der Bürgerservicestelle.

5. Für die Warenzustellung von Gmundner Einzelhandelsbetrieben nach erfolgter Online-Bestellung übernimmt die Stadtgemeinde zur Gänze die Zustellkosten. Dies soll auch ein Impuls für die Gmundner Wirtschaft sein. Es ist ein gedeckelter Gesamtbetrag von € 5.000,00 vorgesehen. Diese Aktion wird von der Abteilung Stadtentwicklung begleitet. Online-Bestellungen samt Gratis-Zustellung: www.gmunden-stivollshoppen.at

Für Anliegen, Fragen und Anregungen hat Bürgermeister Krapf wieder eine Info-Hotline (Tel. 0676 / 88794-371) eingerichtet, über die er jederzeit erreichbar ist. „Gemeinsam werden wir auch den zweiten Lockdown überstehen“, sagt Krapf. „Wichtig ist, dass alle Säulen in der Stadt Gmunden zusammenrücken und einander nach besten Kräften unterstützen.“