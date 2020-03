Gmunden schnürt Corona-Maßnahmenpaket

In enger Abstimmung mit der Finanzabteilung des Stadtamtes haben Bürgermeister Stefan Krapf, Vizebürgermeister Wolfgang Schlair und Finanzstadtrat Thomas Höpoltseder ein erstes, temporäres Corona-Maßnahmenpaket der Stadtgemeinde Gmunden erarbeitet. Dieses besteht aus fünf Punkten, die in weiterer Folge laufend evaluiert und bei Bedarf auch erweitert werden. Der daraus resultierende Einnahmenverlust für die Gemeinde bewegt sich im sechsstelligen Eurobereich, doch erscheinen diese Hilfsmaßnahmen unerlässlich, notwendig und zielführend.

„Oberstes Ziel dieses nach intensiven Arbeitsgesprächen geschnürten Paketes ist es, in einem ersten Schritt alle Bereiche der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens in dieser schweren und auch wirtschaftlich äußerst belastenden Zeit finanziell zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Krapf. „Es ist eine erste Hilfe für Gmundner Betriebe und Händler sowie für Familien, Arbeitnehmer und zahlreiche Vereine. Alle zusammen sind für die Stadt Gmunden tragende Säulen, die jetzt in der Corona-Krise die Unterstützung der Politik dringend brauchen und auch redlich verdienen.“

Die fünf Maßnahmen im Detail:

1. Die Mietenzahlungen für Geschäfts- und Vereinslokale im Besitz der Gemeinde werden bis auf weiteres gestundet.

2. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung (Krabbelstube, Nachmittagsbetreuung in Kindergärten und Pflichtschulen) und die Kindergärten sowie die Schulbeiträge werden rückwirkend von März bis zum Ende der Schließzeit erlassen.

3. Die Einhebung der Kommunalsteuer für alle Gmundner Betriebe, die aufgrund der behördlichen Erlasse schließen mussten, wird für sechs Monate ausgesetzt.

4. Für Parkplätze werden im April keine Gebühren verlangt. Ausgenommen ist die Tiefgarage.

5. Behördlich geschlossene Betriebe müssen rückwirkend von Mitte März bis zum Ende der Schließzeit keine Müllgebühren bezahlen.