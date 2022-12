Gmunden schafft Budgetausgleich mit Ach und Krach

Die Stadtgemeinde Gmunden rechnet auch im kommenden Jahr mit einem ausgeglichenen Budget. Der Haushaltsplan, den Finanzstadtrat Thomas Höpoltseder (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte, sieht Einnahmen von 54,6 Millionen Euro und Ausgaben von 56 Millionen Euro vor. Die Differenz von 1,4 Millionen wird durch Rücklagen ausgeglichen. Der Schuldenstand kann um mehr als sechs Millionen auf 20,7 Millionen Euro gesenkt werden. Höpoltseders Entwurf erhielt die Zustimmung aller Fraktionen. Einzig die geplanten Gebührenerhöhungen (Wasser, Kanal, Müll) wurden von der SPÖ-Fraktion abgelehnt.

Angesichts stark gestiegener Pflichtausgaben (1,4 Millionen Euro mehr für Energie, eine Million Euro mehr für Gehälter und Pensionszahlungen) ist der Spielraum so eng wie selten zuvor. Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) sprach vom "herausforderndsten Budget meiner bisherigen Amtszeit".

Oberstes Ziel sei es gewesen, Gmunden nicht zu einer Abgangsgemeinde werden zu lassen. Denn dann – so sieht es das Gesetz vor – wäre die Stadt in finanzieller Hinsicht von der Landesregierung in weiten Bereichen entmündigt worden – zum Nachteil beispielsweise der Vereine.

Um das zu verhindern, verschiebt die Gemeinde etliche Vorhaben, die bereits geplant gewesen wären. Zum Beispiel die Errichtung eines mehrstöckigen Parkdecks auf den Michlgründen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut