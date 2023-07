Gmunden präsentiert das künftige Seeviertel samt Seehotel

So soll das künftige Seehotel in Gmunden aussehen.

Auf diesen Termin hat Gmunden Jahrzehnte gewartet: Am kommenden Donnerstag, von 16 bis 20 Uhr, wird der Gmundner Bevölkerung im Stadttheater das künftige Seeviertel präsentiert. Die SORAVIA-Gruppe errichtet bis Ende 2026 am Ufer des Traunsees rund 70 Wohnungen (75 Prozent davon müssen Hauptwohnsitze sein), das so lange erwartete Hotel sowie Gastronomie- und Gewerbeflächen. Insgesamt entstehen um mehr als 135 Millionen Euro sieben neue Gebäude.