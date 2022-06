Gmunden: Mopedlenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Der junge Mann war zuvor gegen 17.20 Uhr im Bereich der McDonalds-Kreuzung auf der B145 laut Polizei mit "massiv überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs gewesen und war dabei von einer Polizeistreife gesehen worden. Der junge Mann bemerkte die Beamten sofort und flüchtete. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der Mopedlenker bog kurz darauf von der B145 zum Betriebsgelände eines Baustoffhandels und eines Bauhofs ab und raste mit laut Polizei "riskanter und rücksichtsloser Fahrweise" über den Bauhof. Dabei soll er laut Polizei mehrere Kunden und Mitarbeiter gefährdet haben.

Danach lenkte der junge Mann weiter auf die Ehrendorferstraße Richtung Ohlsdorf und raste dabei mit bis zu 90 km/h. Schließlich bog er rechts in ein Feld ab fuhr über das Feld wieder Richtung Gmunden. Die Polizeibeamten umfuhren das Feld und stießen am anderen Ende wieder auf den Mopedlenker. Dabei konnten sie das Kennzeichen lesen. Der Mopedfahrer flüchtete in die Leitenstraße in Pinsdorf, wobei er sich unmittelbar vor einem Schranken umdrehte und durch den Helm von den Polizisten erkannt wurde, wie die Polizei angab. Daraufhin flüchtete er über ein weiteres Feld. Die Beamten verfolgten ihn jedoch nicht mehr, sondern suchten ihn später zuhause auf.

Das aufgetunte Moped hatte er sich von einem Freund ausgeliehen. Der 19-Jährige zeigte sich geständig. "Das Kennzeichen wurde an Ort und Stelle abgenommen", so die Polizei. Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und "unzählige Male" nach dem Verwaltungsrecht angezeigt, hieß es in einer Presseaussendung.