Gmunden lädt Teenager ein, sich zu engagieren

Initiiert wurde die Aktion "Go On – Dein Einsatz punktet" von den Stadtpolitikern Michaela Schmid (ÖVP), Dominik Gessert (SPÖ) und Mario Krammer (SPÖ). Die Stadtgemeinde belohnt den Einsatz der Jugendlichen auch mit Punkten, denen am Ende der Ferien Geschenke folgen.

In folgenden Einrichtungen können die jungen Engagierten während der Ferien mithelfen: Stadtbücherei, Lebenshilfe, SOS Kinderdorf, Seniorenheime, Sozialmarkt, Kindergärten, Jugendzentrum Check Point, Strandbad, SEP, Rotes Kreuz, Festwochen-Team und Stadtgemeinde. Zudem wird es noch ein Angebot mit verschiedenen Workshops und Veranstaltungen geben.

Genaue Informationen gibt es hier. Anmeldungen am Stadtamt unter Tel. 07612 /794 - 264.