Gmunden lädt seine Jugend ein, sich für die Gesellschaft zu engagieren

In diesen Tagen erhalten Gmundner Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren Post von der Stadtgemeinde. Genauer gesagt eine 28-seitige Broschüre, in der ihnen sinnvolle Betätigungsfelder für diesen Sommer angeboten werden. Es ist eine Einladung, sich ehrenamtlich für die Gesellschaft einzubringen, und die Auswahl ist groß: Stadtbücherei, Lebenshilfe, SOS Kinderdorf, Seniorenheime, Sozialmarkt, Kindergärten, Jugendzentrum "checkpoint.", SEP, Rotes Kreuz, Festwochen-Team und die Stadtgemeinde selbst. Sie alle hätten Arbeit für junge Menschen. "Du wirst dabei viele sehr schöne Erlebnisse sammeln", lockt die Stadt. "Du wirst viel Gutes tun und du wirst erleben, wie schön es ist, anderen Menschen Zeit zu schenken."

"Go On" heißt die Aktion, die im Vorjahr erstmals durchgeführt und heuer ausgeweitet wurde. Insgesamt gibt es bereits 330 Einsatzplätze. Zudem werden der Jugend auch 20 kostenlose Workshops zu unterschiedlichsten Themen angeboten. Das Angebot reicht von Bauchtanz über einen Feuerwehrbesuch bis hin zu einer Einführung in das Thema "Letzte Hilfe".

Wie sehr die Initiatorin, die Gmundner Ärztin Michaela Schmidt, und Mario Krammer, Obmann des Gesundheitsausschusses, für die Sache brennen, zeigt sich darin, dass sie das Angebot mit persönlichen Besuchen in allen relevanten Klassen aller mittleren und höheren Schulen der Stadt vorstellen.

Übrigens zeigt sich die Stadtgemeinde bei den jungen Damen und Herren auch erkenntlich, indem sie für den Einsatz Punkte vergibt. Letztere bringen den Jugendlichen Gutscheine von Sponsor-Unternehmen und Gmundner Einkaufsgutscheine ein. Die Engagiertesten erhalten zudem ein Sozialzertifikat der Stadt, das sich gut im Lebenslauf macht. Ihm habe das sogar zu seinem Job verholfen, erzählt ein Teilnehmer des Vorjahres.

"Mein sinnvollster Sommer"

Bei der Premiere im Vorjahr zeigte sich auch, dass das Schnuppern im sozialen Bereich bei allen Beteiligten Leidenschaften weckt. Einige der 46 engagierten Teenager sprachen vom "sinnvollsten Sommer meines Lebens", in dem sie auch neue Freunde fanden, "die so wie ich ticken". Die Knirpse im Sommerkindergarten liebten die Praktikantinnen. "Warum sind die großen Kinder nicht mehr da?", hieß es im Herbst. Und die Sozialeinrichtungen hörten mit Freude, dass Einzelne danach erklärten, dass sie jetzt wüssten, dass sie später einen Sozialberuf ergreifen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper