Gmunden: Kleinkind steckte Hand durch Gitter - Hund schnappte zu

Kurz nach Mittag war eine 61-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am Donnerstag bei Arbeiten in einer Halle in Gmunden beschäftigt. Ihr Hund, den sie dabeihatte, dürfte sich dabei in der Nähe des Ladengitters aufgehalten haben, mit dem die Halle abgesperrt wird, als ein einjähriger Bub von außen seine Hand durch das Gitter steckte. Der Hund schnappte zu und verletzte den Buben an der Hand. Das Kleinkind wurde von der Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es immer wieder zu Zwischenfällen in Österreich gekommen - zum schlimmsten Anfang Oktober, als Hunde eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) zu Tode bissen.

Das hat eine neuerliche Diskussion über das Hundehaltegesetz ausgelöst.

