Gmunden: Jugendliche wollten Polizei austricksen

28 Anzeigen bei 8 Mopeds, 3 sollen noch von Experten unter die Lupe genommen werden: Das ist das Ergebnis einer Schwerpunktaktion der Polizei im Bezirk Gmunden am Samstagnachmittag. Wobei zwei Jugendliche versuchten, schlauer als die Polizei zu sein: Sie behaupteten, die Nummerntafeln verloren zu haben. Weil sie sich dabei aber in Widersprüche verwickelten und an ihren Gefährten außerdem etliche Umbauten festgestellt wurden, waren die Beamten skeptisch.

Als sie die Mopedfahrer auch noch einer Jugendschutzkontrolle unterzogen, kamen dabei nicht nur Nikotinbeutel zum Vorschein (die sie erst ab 18 besitzen dürften). Bei einem 16-Jährigen fanden die Polizisten schließlich auch die scheinbar verlorenen Kennzeichen.

Schneller als die Polizei erlaubt

Bei einem Test auf Rollen schafften es eines der Mopeds im dritten Gang auf 90 km/h. Das angeblich verlorene Kennzeichen ist der Besitzer jetzt tatsächlich los - es wurde von der Polizei abgenommen und an die BH Gmunden weitergeleitet.

