Gmunden ist Corona-frei

Nach dem Bezirk Vöcklabruck, in dem sich seit längerem kein neuer Coronavirus-bedingter Fall mehr verzeichnen ließ, ist seit vorgestern auch der Bezirk Gmunden Corona-frei. Mit Stand gestern Nachmittag waren in ganz Oberösterreich noch 28 verzeichnete und somit offiziell gemeldete Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Bezirk Linz-Stadt waren es sieben, im Bezirk Linz-Land acht. Ansonsten gab es von den restlichen 16 Bezirken des Bundeslandes keinen einzigen, in dem mehr als drei am Coronavirus Erkrankte registriert wurden. Die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck sind neben Wels-Stadt, Braunau, Eferding, Grieskirchen, Kirchdorf, Ried/I., Schärding und Wels-Land jene ohne aktive Corona-Fälle.

