Gmunden in weltweite Keramik-Akademie aufgenommen

Der Brief aus Genf ließ Freude aufkommen: Die Stadt Gmunden wurde kürzlich in die „International Academy Of Ceramics“ (IAC) aufgenommen.

Eine aus 14 Mitgliedern bestehende Jury hatte die weltweit 150 Bewerbungen in einem zweistufigen Verfahren auf Herz und Nieren geprüft und schließlich unsere Stadt mit ihren vielfältigen Aktivitäten und Einrichtungen als IAC-Keramik-Zentrum für würdig befunden.

Die Beitrittsurkunde wird im kommenden Jahr beim 51. IAC-Kongress in Portugal überreicht werden.

Für Gmundens Bestrebungen, sich mit den wichtigsten Keramik-KünstlerInnen und -Städten der Welt zu vernetzen, ist die IAC-Aufnahme der bisher größte Erfolg. Denn die „Academy“ ist ein weltweites Netzwerk, in dem rund 1000 KünstlerInnen - sie stellen die größte Gruppe dar -, aber auch Museen und keramische Zentren aus 81 Ländern verbunden sind. Österreich zählte bis dato sieben IAC-Mitglieder, allesamt namhafte KünstlerInnen.

„Der eigentliche Vorteil und Wert dieser Mitgliedschaft besteht im Austausch mit der Welt-Elite des keramischen Schaffens“, erklärt Kulturreferent Andreas Hecht. „Wir bekommen viele Ideen, Anregungen und Einladungen, werden als Quartier für Artists in Residence empfohlen, können kooperieren, wenn wir artverwandte Aktivitäten entdecken, und wir haben für alle unsere Keramik-Events und somit generell für die Stadt eine Plattform zur Bewerbung, die größer nicht sein könnte.“

