Gmunden hat die beliebteste Pizzeria im Land

So lautet das Ergebnis eines Leser-Votings des Gourmet-Magazins Falstaff. Für Valerie Hollstein, die den Gastrobetrieb vor einem Jahr gegründet hat, ist es keine ganz neue Erfahrung. Bereits 2021 landete die Edel-Pizzeria im ehemaligen Traditionsgasthaus Hackl auf Platz zwei. (Heuer geht der zweite Platz an die Pizzeria DeMichele in Vöcklabruck.)

Die 27-jährige Gmundner Pizzabäckerin hat keinerlei gastronomische Berufsausbildung. Hollstein ist gerade dabei, ihr Physik-Studium abzuschließen, und geht mit naturwissenschaftlicher Akribie ans Werk. Das Besondere an der Hacklpizza ist ihr Teig, der ganz im neapolitanischen Stil entsteht und extrem fluffig ist. Hollstein gibt ihm vier Tage Zeit, um zu fermentieren. Der Belag besteht aus Zutaten, die direkt aus Italien angeliefert werden. Das Backen selbst ist bei extremer Hitze eine Sache von Sekunden