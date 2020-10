Gmunden hat den größten Intersport Oberösterreichs

Im Salzkammergut Einkaufspark (SEP) wurde gestern die ausgebaute Intersport-Filiale neu eröffnet. Für 1,9 Millionen Euro erweiterte Sportartikelhändler Karl Kaltenbrunner seine Verkaufsfläche von 2500 auf 4800 Quadratmeter. Damit wurde der Standort mit seinen 50 Mitarbeitern zur größten Intersport-Filiale Oberösterreichs.

Die SEP-Betreiberfamilie Moser nahm zugleich 2,1 Millionen Euro in die Hand, um die Mall im Umfeld des Sportartikelhändlers ebenfalls zu modernisieren. Ziel war es dabei, die Kundenorientierung zu optimieren und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, die zum Verweilen anregt. Neben der Merkur-Filiale ist Intersport einer der wichtigsten Frequenzbringer im SEP. "Vor allem deshalb, weil diese Filiale auch von vielen Kunden aus Nachbarbezirken besucht wird", sagt SEP-Geschäftsführer Franz Moser.

Die Intersport-Filiale von Karl Kaltenbrunner ist bereits seit 30 Jahren ein SEP-Zugpferd. Das Einkaufszentrum und das Sportgeschäft wuchsen in dieser Zeit parallel und stetig. Für Kaltenbrunner ist der Standort in Gmunden einer von sieben in ganz Österreich, aber mit Abstand sein wichtigster. Auch für die Region ist die Filiale von großer Bedeutung, wie Gmundens Bürgermeister bei der Eröffnungsfeier am Montagabend betonte. "Was ihr für den Sport in unserer Region und den Wirtschaftsstandort Gmunden leistet, ist von unschätzbarem Wert", so Krapf.

2021 baut Merkur aus

SEP-Centermanager Franz Moser hingegen kündigt bereits die nächste Millioneninvestition im Einkaufszentrum an. "Im kommenden Jahr wird Merkur seine Filiale im SEP modernisieren und erweitern", sagt er.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at