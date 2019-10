Viereinhalb Jahre wurde über die Errichtung einer Wohnanlage bei der Gmundner Kösslmühle diskutiert. Unterschriften wurden gesammelt und Morddrohungen ausgesprochen – doch jetzt ist es so weit: Seit Montag hat die Maximilianhof Immobilien GmbH den Baubescheid in der Hand. "Wir beginnen Mitte nächsten Jahres zu bauen", kündigte Geschäftsführer Siegfried Spiessberger an.